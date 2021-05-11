Шмыгаль рассказал, могут ли в Украине ввести налоги для богатых
В Украине не планируют повышать общегосударственные налоги. Однако, могут быть налоги для богатых.
Об этом заявил в интервью для РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас идет работа над бюджетной декларацией. Сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут дискуссии относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей.
Шмыгаль отметил, что могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях - медицине, образовании и других социальных направлениях.
"Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира", - сказал он.
Отметим, в Раде объяснили, как запустить накопительную пенсионную систему с 2023 года.
Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что президент США Джо Байден планирует повысить налоги для богатых.