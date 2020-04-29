Шмыгаль рассказал, какие послабления карантина рассмотрят на следующей неделе

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Планируется открыть магазины, парикмахерские и кафе

На следующем заседании правительства будут рассмотрены новые ослабления карантина в Украине, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, планируется открыть кофейни, парикмахерские и магазины, но при условии, что это не будет грозить новой вспышкой коронавируса.

"Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет грозить новой вспышкой болезни", - заявил он.

Глава правительства отметил, что каждое ослабление карантинных ограничений предусматривает открытие заведений с соблюдением определенных требований.

"Карантин не будет длиться вечно. Украина вовремя в него вошла и вовремя из него получится. Каждый этап снятия ограничений предусматривает открытие заведений с четкими требованиями к соблюдению санитарных норм", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующем заседании Кабмин рассмотрит ряд решений относительно ослабления карантина с 11 мая. При этом в правительстве не уточнили, о каких именно ограничениях идет речь.

Кроме того, сегодня Кабмин разрешил открыть продовольственные рынки с 1 мая, но с соблюдением определенных норм и ограничений. Однако основное условие работы рынков - разрешение территориального органа Госпродпотребслужбы.