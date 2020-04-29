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Кабмин примет ряд решений по ослаблению карантина с 11 мая на следующей неделе

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 13:31
Кабмин примет ряд решений по ослаблению карантина с 11 мая на следующей неделе
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Принятие решений должно произойти в следующую среду

Кабинет министров на следующей неделе в среду примет ряд решений по ослаблению карантина с 11 мая. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

"На следующую среду мы также примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая определенные карантинные условия. Это также прописано и просчитано и мы озвучиваем это", - заявил Шмыгаль.

Напомним, 29 апреля возле здания Кабинета министров представители малого и среднего бизнеса организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры. Так, в акции принимают участие около 500 человек. Они частично перекрыли машинами улицу Грушевского, из-за чего правоохранители вызвали эвакуаторы, чтобы убрать транспортные средства, которые нарушают правила дорожного движения. В связи с этим между протестующими и правоохранителями произошел конфликт.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Владимир Зеленский сообщал, что 1 мая свою работу смогут возобновить продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мер.

Подчеркнем, ранее правительство представило план выхода страны из карантина, состоящий из пяти этапов. Чуть позже Шмыгаль уточнял, что этапы могут начинаться одновременно.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинДенис Шмыгаль
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