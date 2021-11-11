Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине газа в случае "жесткого" отопительного сезона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине газа на отопительный сезон. Он заверил, что даже в случае "жесткого" варианта, его в стране достаточное количество.

"У нас есть запасы газа. Газа у нас есть на сегодня 17,6 млрд кубометров в хранилищах. Из них 1,4 млрд - это тот газ, который принадлежит нерезидентам и может быть ими изъят из Украины", - сообщил Шмыгаль.

Глава правительства заверил, что даже в случае холодов, газа в Украине хватит на весь сезон.

"Но даже при условии, что 16 млрд кубов газа, за отопительный сезон Украина использует 8 млрд кубов, если жесткий и холодный отопительный сезон, то 10 млрд кубов. Поэтому у нас газа абсолютно достаточно", - заверил премьер.