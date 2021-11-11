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Шмигаль розповів, чи вистачить Україні газу в разі "жорсткого" опалювального сезону

Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи вистачить Україні газу на опалювальний сезон. Він запевнив, що навіть у разі "жорсткого" варіанту, його в країні достатня кількість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".

"У нас є запаси газу. Газу у нас є на сьогодні 17, 6 млрд кубометрів в сховищах. З них 1,4 млрд - це той газ, який належить нерезидентам і може бути ними забраний з України", - повідомив Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що навіть у разі холодів, газу в Україні вистачить на весь сезон.

"Але навіть при умові, що є 16 млрд кубів газу, за опалювальний сезон Україна використовує 8 млрд кубів, якщо жорсткий та холодний опалювальний сезон, то 10 млрд кубів. Тому у нас газу абсолютно достатньо", - запевнив прем'єр.

Раніше ми писали, що Шмигаль відповів, чи зростатимуть тарифи.

Також ми повідомляли, що уряд очікує складний опалювальний сезон в Україні.

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