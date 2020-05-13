Шмыгаль рассказал о ходе переговоров с МВФ

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) идут на высшем уровне, и Украина рассчитывает на подписание программы до конца мая. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Раде.

Как отметил Шмыгаль, переговоры ведутся на уровне президента и премьера со стороны Украины, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.

"Переговоры непростые, речь идет о больших деньгах для Украины, тем более во время кризиса. Речь идет о взаимном доверии. И сегодня мы находимся уже на этапе, близком к подписанию меморандума и получения первого транша, так, как было договорено, что даст нам возможность избежать финансовых проблем", - сказал он.

Шмыгаль выразил надежду, что до конца мая соглашение будет подписано, а первый транш получен.

Верховная рада 13 мая рассмотрит так называемый "антиколомойский" законопроект, который усложнит возврат "ПриватБанка" Игорю Коломойскому.

Как сообщало РБК-Украина, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта 2571-д.