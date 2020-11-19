ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шмыгаль провел второе совещание с мэрами по вопросам COVID-19

Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел второе совещание с украинскими мэрами. Вновь обсуждали различные вопросы, связанные с карантином и пандемией коронавируса.

Об этом сообщает сайт Кабинета министров.

Во время совещания Шмыгаль вновь призвал городских глав соблюдать карантин выходного дня, который является единственной альтернативой локдауну.

"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, как весной. В вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы", - сказал мэрам Шмыгаль.

Самые читаемые новости

Также премьер-министр согласовал вопросы обеспечения бесперебойной подачи кислорода в больницах за счет расширения мощности электросетей возле госпиталей.

Шмыгаль заявил, что правительство направило в регионы 870 миллионов гривен для увеличения количества койко-мест с кислородом.

Напомним, сегодня, после бойкота на минувших выходных Ивано-Франковск все-таки вводит карантин выходного дня. До этого местная власть вслед за Львовом отменила выходные по субботам и воскресеньям.

На минувших выходных ряд украинских городов отказался соблюдать ограничения: Львов, Одесса, Черкассы, Днепр, Мукачево, Тернополь, Мариуполь, Житомир, Славянск и Краматорск.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантин