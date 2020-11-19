Шмыгаль провел второе совещание с мэрами по вопросам COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел второе совещание с украинскими мэрами. Вновь обсуждали различные вопросы, связанные с карантином и пандемией коронавируса.

Об этом сообщает сайт Кабинета министров.

Во время совещания Шмыгаль вновь призвал городских глав соблюдать карантин выходного дня, который является единственной альтернативой локдауну.

"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, как весной. В вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы", - сказал мэрам Шмыгаль.

Также премьер-министр согласовал вопросы обеспечения бесперебойной подачи кислорода в больницах за счет расширения мощности электросетей возле госпиталей.

Шмыгаль заявил, что правительство направило в регионы 870 миллионов гривен для увеличения количества койко-мест с кислородом.

Напомним, сегодня, после бойкота на минувших выходных Ивано-Франковск все-таки вводит карантин выходного дня. До этого местная власть вслед за Львовом отменила выходные по субботам и воскресеньям.

На минувших выходных ряд украинских городов отказался соблюдать ограничения: Львов, Одесса, Черкассы, Днепр, Мукачево, Тернополь, Мариуполь, Житомир, Славянск и Краматорск.