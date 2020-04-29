Шмыгаль провел первое заседание антикризисного энергетического штаба

В среду, 29 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел первое заседание антикризисного энергетического штаба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что на заседании был утвержден состав штаба и презентован энергетический баланс Украины.

В заседании штаба приняли участие руководство Мінекоенерго, НКРЕКП, "Энергоатома", "Укргидроэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", народные депутаты и все ключевые участники рынка. В целом Антикризисный штаб состоит из 32 членов.

Открывая заседание, Шмигаль отметил, что энергетический кризис находится на том этапе, когда действия власти должны быть оперативными, эффективными и слаженными.

"Мы заинтересованы в том, чтобы был выработан план мероприятий. Вчера на совещании с Президентом мы проговорили уже подписан сегодня энергетический баланс Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли", - подчеркнул премьер.

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець рассказала об основных вызовах в области энергетики и представила план оперативных мероприятий по нормализации работы энергетической отрасли Украины.

Премьер-министр также подчеркнул, что ключевая задача, которая сегодня стоит перед правительством - это необходимость сбалансировать рынок и обеспечить его стабильность.

Во время заседания обсуждалась необходимость принятия ряда законодательных и нормативных инициатив, которые будут способствовать стабилизации ситуации на рынке энергетики.

Также все участники обсуждений подчеркнули важность создания Антикризисного энергетического штаба, который будет работать комплексно и открыто.

Отметим, 24 апреля на заседании Кабмина был создан Антикризисный энергетический штаб.

Напомним, по состоянию на конец марта с момента введения карантинных мероприятий потребление электроэнергии в энергосистеме Украины снизилось более чем на 5%.

Кроме того, Кабинет министров с 1 апреля 2020 года ввел спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Специальная пошлина в размере 65% вводится на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации, кроме антрацитового и коксового. Решение было принято с доработкой в течение трех дней.