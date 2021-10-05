Шмыгаль прогнозирует ускорение роста экономики Украины до максимума за 10 лет

Государственные инвестиции в размере более 100 млрд грн в развитие инфраструктуры позволили замедлить падение экономики Украины в 2020 году до 4%. В 2022 году ожидается рост до 5%.

"Ожидаем, что в следующем году рост ВВП будет до 5%", - сказал он и добавил, что это результат инвестиций.

Напомним, предшественник Шмыгаля на посту премьера также говорил о скором экономическом росте. Алексей Гончарук неоднократно заявлял о планах ускорить экономику Украины и добиться роста 40% за пять лет. Он говорил, что правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.

В итоге же экономика Украины упала на 4% в 2020 году. В 2021 году ВВП Украины может вырасти примерно на 4% и выйти на уровень 2019 года.