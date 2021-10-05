Шмигаль прогнозує прискорення зростання економіки України до максимуму за 10 років

Державні інвестиції в розмірі понад 100 млрд грн у розвиток інфраструктури дозволили уповільнити падіння економіки України у 2020 році до 4%. У 2022 році очікується зростання до 5%.

"Очікуємо, що наступного року зростання ВВП буде до 5%", - сказав він та додав, що це результат інвестицій.

Нагадаємо, попередник Шмигаля на посаді прем'єра також говорив про швидке економічне зростання. Олексій Гончарук неодноразово заявляв про плани прискорити економіку України і домогтися зростання 40% за п'ять років. Він говорив, що уряд розраховує на зростання ВВП не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.

У підсумку ж економіка України впала на 4% у 2020 році. У 2021 році ВВП України може зрости приблизно на 4% та вийти на рівень 2019 року.