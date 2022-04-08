Шмыгаль прогнозирует сокращение урожая зерновых в этом году на 20%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что урожай зерновых в этом году, вероятно, будет на 20% меньше, чем в прошлом году. Это произойдет из-за сокращения посевных площадей после вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера.

По его словам, у фермеров не хватает топлива, но Украина знает, как их обеспечить.

Шмыгаль напомнил, что Украина имеет большие запасы зерна, круп и растительного масла и может прокормить свое население.

Напомним, по данным Госстата, в 2021 году урожай зерновых составил 85,68 млн тонн, что на 10,54 млн тон больше, чем в рекордном 2019 году.

В то же время, Минагрополитики прогнозирует сокращение площадей под посевную на четверть