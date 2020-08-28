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Шмыгаль: продажа отеля "Днепр" подтвердила, что Украина верна принципам честных торгов

Киев, Пятница 28 августа 2020 09:16
Шмыгаль: продажа отеля "Днепр" подтвердила, что Украина верна принципам честных торгов
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По словам премьера, приватизация неэффективных предприятий даст новый толчок для развития

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что недавний аукцион по продаже столичного отеля "Днепр" является подтверждением того, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов.

Об этом он заявил на встрече с заместителем государственного секретаря США Стивеном Бигеном.

Во время встречи глава украинского правительства отметил, что участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий может помочь укреплению двусторонних отношений стран.

"Приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике. Продажа гостиницы "Днепр" стал для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам", - сказал премьер.

В то же время, Биген сказал, что США поддерживают правительство в проведении реформ, которые укрепляют демократические институты и улучшают бизнес-климат.

Напомним, 15 июля отель "Днепр" в центре Киева продали более чем за 1 млрд гривен.

Позже выяснилось, что победителями в аукционе стали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые собираются превратить его в уникальный киберспортивный отель.

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Новости Украины ФГИУприватизацияотельДенис Шмыгаль
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