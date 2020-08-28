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Шмигаль: продаж готелю "Дніпро" підтвердив, що Україна вірна принципам чесних торгів

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 09:16
Шмигаль: продаж готелю "Дніпро" підтвердив, що Україна вірна принципам чесних торгів
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За словами прем'єра, приватизація неефективних підприємств дасть новий поштовх для розвитку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що недавній аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" є підтвердженням того, що Україна вірна принципам чесних і прозорих торгів.

Про це він заявив на зустрічі із заступником державного секретаря США Стівеном Бігеном.

Під час зустрічі глава українського уряду зазначив, що участь американських інвесторів у приватизації українських державних підприємств може допомогти зміцненню двосторонніх відносин країн.

"Приватизація неефективних підприємств дасть новий поштовх для розвитку, створить робочі місця та позитивно позначиться на економіці. Продаж готелю "Дніпро" став сигналом для інвесторів, що Україна вірна принципам чесних і прозорих торгів. Тому запрошуємо американських інвесторів також приєднатися до аукціонів", - сказав прем'єр.

Водночас Біген сказав, що США підтримують уряд у проведенні реформ, які зміцнюють демократичні інститути й покращують бізнес-клімат.

Нагадаємо, 15 липня готель "Дніпро" в центрі Києва продали більш ніж за 1 млрд гривень.

Пізніше з'ясувалося, що переможцями в аукціоні стали не російські олігархи, а українські айтішники, які збираються перетворити його в унікальний кіберспортивний готель.

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Новини України ФДМУприватизацияотельДенис Шмигаль
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