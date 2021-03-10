Шмыгаль призвал украинцев записываться на COVID-вакцинацию: как это можно сделать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев записываться на вакцинацию с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.
Свой призыв глава правительства озвучил во время заседания Кабмина.
"Призываю украинцев записываться на вакцинацию. Это можно сделать в несколько кликов с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что вакцинация - это "лучшая возможность вернуться к нормальной жизни и всем вместе преодолеть пандемию".
Отметим в приложении "Дія" можно записаться на вакцинацию от коронавируса. Для получения услуги необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина.
Также для записи нужно идентифицироваться в системе через BankID или MobileID. Затем в разделе услуги нужно выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
В пресс-службе приложении отмечают, что работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности не нужно записываться.