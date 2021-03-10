Шмыгаль призвал украинцев записываться на COVID-вакцинацию: как это можно сделать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев записываться на вакцинацию с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Свой призыв глава правительства озвучил во время заседания Кабмина.

"Призываю украинцев записываться на вакцинацию. Это можно сделать в несколько кликов с помощью приложения "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения", - сказал Шмыгаль. Он подчеркнул, что вакцинация - это "лучшая возможность вернуться к нормальной жизни и всем вместе преодолеть пандемию".