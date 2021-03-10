RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шмигаль закликав українців записуватися на COVID-вакцинацію: як це можна зробити

Автор: Андрій Василюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців записуватися на вакцинацію за допомогою застосунку "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Свій заклик голова уряду озвучив під час засідання Кабміну.

"Закликаю українців записуватися на вакцинацію. Це можна зробити у декілька кліків за допомогою застосунку "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що вакцинація - це "найкраща можливість повернутись до нормального життя і всім разом подолати пандемію".

Зазначимо у додатку "Дія" можна записатись на вакцинацію від коронавірусу. Для отримання послуги потрібно зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина.

Також для запису потрібно ідентифікуватися у системі через BankID або MobileID. Потім у розділі послуги потрібно обрати "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".

У прес-службі додатку зазначають, що працівникам закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Кабмін: чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза
Медична система України готова до третьої хвилі COVID, - прем'єр
Понад 80% кисневозалежних: лікар розповів про ситуацію з COVID на Закарпатті
Прогноз погоди