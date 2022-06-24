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Шмыгаль призвал покупать украинские товары

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Киев, Пятница 24 июня 2022 17:46
Шмыгаль призвал покупать украинские товары Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает покупать именно украинские товары, чтобы поддержать экономику и армию в условиях войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"В условиях войны поддержать украинский бизнес - значит поддержать украинскую экономику и, соответственно, украинскую армию. Призываю всех покупать именно украинские товары, использовать украинские материалы, торговые сети - отдавать приоритет украинской продукции. Это то, что каждый из нас может сделать, чтобы наша экономика и государство были сильнее", - отметил Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин запустил программу "Старт в IT" для украинцев, которые желают перейти в сферу высоких технологий.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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