Шмыгаль призвал покупать украинские товары
Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает покупать именно украинские товары, чтобы поддержать экономику и армию в условиях войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
"В условиях войны поддержать украинский бизнес - значит поддержать украинскую экономику и, соответственно, украинскую армию. Призываю всех покупать именно украинские товары, использовать украинские материалы, торговые сети - отдавать приоритет украинской продукции. Это то, что каждый из нас может сделать, чтобы наша экономика и государство были сильнее", - отметил Шмыгаль на заседании Кабинета министров.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин запустил программу "Старт в IT" для украинцев, которые желают перейти в сферу высоких технологий.
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