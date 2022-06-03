Шмыгаль призвал международные компании возобновить работу в Украине

Международные компании, которые работали до вторжения России в Украину, должны возобновить работу в безопасных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера Дениса Шмыгаля.

"Обращаюсь ко всем международным компаниям, работавшим в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально помогать вам. Прекращение работы в Украине - это санкции против нашей экономики", - отметил он.

По его словам, возвращение иностранных компаний станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом.