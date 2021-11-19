Шмыгаль приказал не платить долги инвесторам в ВИЭ по европейскому "зеленому" кредиту, - нардеп

"Во время часа вопросов к правительству спросил у господина премьер-министра о долгах перед инвесторами в альтернативную энергетику. Потому что раньше эти долги накапливались, и наконец из-за инструмента зеленых облигаций, из-за денег от Европейских банков средства для покрытия долгов нашлись. Но потом с єтими деньгами начались удивительные фокусы, которые умеет делать только эта власть. Сначала деньги были полностью заблокированы, а затем перечислены, но не всем", - написал он в своем Telegram-канале.

Гончаренко добавил, что у него есть прямые доказательства, что премьер Шмыгаль звонил по телефону руководителю госпредприятия с требованием остановить платеж в адрес инвесторов.

"К сожалению, премьер сказал неправду. Потому что у меня есть доказательства, что он звонил по телефону главе ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предоставить незаконные указания. К сожалению, в стране Зеленского "телефонное право" заменяет Конституцию", - отметил Гончаренко.