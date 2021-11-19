Шмигаль наказав не платити борги інвесторам в ВДЕ з європейського "зеленого" кредиту, - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка.

"Під час години запитань до уряду запитав у пана прем’єр-міністра про борги перед інвесторами в альтернативну енергетику. Бо раніше ці борги накопичувались, і нарешті через інструмент зелених облігацій, через гроші від Європейських банків кошти для покриття боргів знайшлись. Але потім із цими грошима розпочались дивовижні фокуси, які вміє робити тільки ця влада. Спочатку гроші були повністю заблоковані, а потім перераховані, але не всім", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Гончаренко додав, що у нього є прямі докази, що прем’єр Шмигаль телефонував керівникові держпідприємства з вимогою зупинити платіж на адресу інвесторів.

"На жаль, прем’єр сказав неправду. Бо в мене є докази, що він телефонував голові ДП "Гарантований покупець", щоб надати незаконні вказівки. На жаль, в країні Зеленського "телефонне право" заміняє Конституцію", - відзначив Гончаренко.