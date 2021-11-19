Шмигаль наказав не платити борги інвесторам в ВДЕ з європейського "зеленого" кредиту, - нардеп

Прем’єр-міністр Денис Шмигаля надавав незаконні телефонні вказівки про заборону повертати борг за вироблену "зелену" енергію частині інвесторів в відновлювані джерела енергії (ВДЕ) з коштів цільових "зелених" єврооблігацій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка.
"Під час години запитань до уряду запитав у пана прем’єр-міністра про борги перед інвесторами в альтернативну енергетику. Бо раніше ці борги накопичувались, і нарешті через інструмент зелених облігацій, через гроші від Європейських банків кошти для покриття боргів знайшлись. Але потім із цими грошима розпочались дивовижні фокуси, які вміє робити тільки ця влада. Спочатку гроші були повністю заблоковані, а потім перераховані, але не всім", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Гончаренко додав, що у нього є прямі докази, що прем’єр Шмигаль телефонував керівникові держпідприємства з вимогою зупинити платіж на адресу інвесторів.
"На жаль, прем’єр сказав неправду. Бо в мене є докази, що він телефонував голові ДП "Гарантований покупець", щоб надати незаконні вказівки. На жаль, в країні Зеленського "телефонне право" заміняє Конституцію", - відзначив Гончаренко.
Нагадаємо, 12 листопада виплати "зеленим" інвесторам за вказівкою уряду було заблоковано і так і не надійшли в повному обсязі на рахунки компаній "зеленої" енергетики.
Кошти було виплачено всім юридичним особам за винятком компаній групи ДТЕК, яку керівництво ДП та держбанка в ручному режимі видалили з платіжних доручень.
Компанія "ДТЕК ВІЕ" закликала негайно розслідувати факти махінацій із виплатою цільових облігацій та притягнути до відповідальності керівництво Ощадбанку та ДП "Гарантований покупець".
Як повідомлялось, раніше компанія "ДТЕК ВДЕ" заявляла про дискримінацію в погашенні заборгованості перед підприємствами "зеленої генерації" і вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.