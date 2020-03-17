Шмыгаль предложил назначить Петрашко министром экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил Верховной раде назначить министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

В частности, соответствующий проект постановления №3226 от 16 марта зарегистрирован на сайте парламента как таковой, переданный на рассмотрение Комитета по вопросам экономического развития.

Отметим, Петрашко от апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Как отмечает latifundist, Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

Напомним, 10 марта после отставки правительства Алексея Гончарука новый Кабинет министров Украины назначил Павла Кухту и. о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.