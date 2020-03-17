Шмигаль запропонував призначити Петрашка міністром економіки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній раді призначити міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка. Про це передає РБК-Україна із посиланням на сайт парламенту.

Зокрема, відповідний проект постанови №3226 від 16 березня зареєстрований на сайті парламенту як такий, що переданий на розгляд Комітету з питань економічного розвитку.

Зазначимо, Петрашко від квітня 2013 року працює в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка.

Як зазначає latifundist, Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет і має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування. У 2001 році він отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

Нагадаємо, 10 березня після відставки уряду Олексія Гончарука новий Кабінет міністрів України призначив Павла Кухту в. о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.