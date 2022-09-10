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Шмыгаль пожаловался на пассивный МВФ: о чем идет речь

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (facebook com AcademyDTEK)
Автор: Александр Мороз

В последние месяцы Международный валютный фонд (МВФ) в отношениях с Украиной ведет себя пассивно. Стороны не могут согласовать новую программу финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Имея лидерские политические позиции от США, Европы, у нас достаточно пассивное отношение от МВФ. Конечно, мы работаем с МВФ все это время, у нас были хорошие отношения в 2014-2015 годах, когда началась эта война. Фонд по-лидерски поддерживал Украину, мы получили 17 млрд долларов поддержки", - отметил он.

По его словам, сегодня же сотрудничество с МВФ проходит абсолютно пассивно. Украинская сторона передала все документы и призывает партнеров активизировать деятельность.

"Это очень важно, потому что МВФ является важной опорой для дальнейшего движения нашего государства с нашими партнерами. Мы работаем практически каждый день с командой МВФ. Фонд проявил довольно оперативную реакцию в начале полномасштабного вторжения в марте, когда мы получили очень быструю помощь. Сейчас, к сожалению, у нас относительные пробуксовки в поддержке МВФ", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина обратилась к МВФ с запросом о новой программе. Поскольку Киеву нужно покрыть дефицит бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность.

До этого министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью РБК-Украина, на что наша страна может рассчитывать в новой программе с МВФ.

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МВФДенис Шмыгаль