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Шмыгаль поручил расширить условия льготной ипотеки и лизинга

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ. А также увеличить финансирование Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что сегодня Шмыгаль провел совещание по работе профильных государственных учреждений.

"В целом на сегодня участниками льготных жилищных программ есть тысячи семей. Наша задача - максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия. Особенно это касается граждан, которые потеряли свое жилье в результате войны на Востоке, и других льготных категорий граждан", - отметил он.

По итогам совещания премьер дал поручение Минрегиону предусмотреть в проекте государственного бюджета на 2022 докапитализацию Фонда содействия молодежному жилищному строительству при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования.

Министерство финансов в течение двух недель должно подать на рассмотрение Кабмина решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ.

Напомним, в мае начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев.

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Министерство финансов УкраиныипотекаДенис Шмыгаль