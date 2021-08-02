Шмыгаль поручил подготовить перечень госпредприятий для продажи

"Должны также уже планировать следующие шаги. Поэтому дал задание Минэкономики совместно с Фондом госимущества в течение месяца подготовить перечень объектов для приватизации на 2022-2023 годы", - написал он.

Шмыгаль сообщил, что большая приватизация стартует в Украине уже в этом месяце.

"Подготовку к аукционам обсудили на совещании с председателем Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченко и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым", - рассказал Шмыгаль.

Он напомнил, что по итогам 2020 года доходы от приватизации составили 2,25 млрд грн.

"В этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет до 12 млрд грн, что суммарно больше, чем за последние 5 лет", - добавил Шмыгаль.