Шмигаль доручив підготувати перелік держпідприємств для продажу

"Маємо також уже планувати наступні кроки. Тому дав завдання Мінекономіки спільно з Фондом держмайна протягом місяця підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки", - написав він.

Шмигаль повідомив, що велика приватизація стартує в Україні вже цього місяця.

"Підготовку до аукціонів обговорили на нараді з головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим", - розповів Шмигаль.

Він нагадав, що за підсумками 2020 року доходи від приватизації склали 2,25 млрд грн.

"Цьогоріч від аукціонів планують залучити до державного бюджету до 12 млрд грн, що сумарно більше, ніж за останні 5 років", - додав Шмигаль.