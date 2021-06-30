UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шмыгаль поручил активизировать аудит COVID-сертификата для поездок в ЕС

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил активизировать аудит украинского COVID-сертификата, который будет использоваться для поездок в страны Евросоюза. А также ускорить работу по подписанию соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, Украина уже завершает подготовку к запуску COVID-сертификатов, которые будут полностью соответствовать требованиям Еврокомиссии. Этот документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія", а в перспективе - получить у семейного врача.

"Мы уже приняли необходимое постановление Кабинета министров, которое определяет порядок использования таких сертификатов. Все готово к запуску документов, и уже с 1 июля начнется их бета-тестирования", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу по завершению аудита украинского электронного сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией

Напомним, РБК-Украина ранее писало, как записаться на бета-тест COVID-сертификатов.

А в Министерстве здравоохранения назвали страны, которые признают украинские паспорта вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзсертификатыCOVID-19Денис Шмыгаль