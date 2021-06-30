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Шмигаль доручив активізувати аудит COVID-сертифіката для поїздок до ЄС

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифіката, який використовуватиметься для поїздок до країн Євросоюзу. А також прискорити роботу з підписання відповідної угоди з Єврокомісією.

Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, Україна вже завершує підготовку до запуску COVID-сертифікатів, які будуть повністю відповідати вимогам Єврокомісії. Цей документ можна буде згенерувати в додатку або на порталі "Дія", а в перспективі - отримати у сімейного лікаря.

"Ми вже прийняли необхідну постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Все готово до запуску документів, і вже з 1 липня розпочнеться їх бета-тестування", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що доручив віце-прем'єру з питань євроінтеграції Ользі Стефанішиній активізувати роботу щодо завершення аудиту українського електронного сертифіката та підписання відповідної угоди з Єврокомісією

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, як записатися на бета-тест COVID-сертифікатів.

А в Міністерстві охорони здоров'я назвали країни, які визнають українські паспорти вакцинації.

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ЕвросоюзсертификатыCOVID-19Денис Шмигаль