Шмыгаль: подать заявление в ЗАГС теперь можно через "Дию"

В Украине упрощают процедуру подачи заявления в ЗАГС о намерении вступить в брак. Теперь сделать этом можно через портал государственных услуг "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн. "Подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал "Дія". Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно", - отметил он.