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Шмыгаль: подать заявление в ЗАГС теперь можно через "Дию"

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Киев, Среда 01 сентября 2021 16:58
Шмыгаль: подать заявление в ЗАГС теперь можно через "Дию" Фото: подать заявление в ЗАГС можно онлайн (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине упрощают процедуру подачи заявления в ЗАГС о намерении вступить в брак. Теперь сделать этом можно через портал государственных услуг "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн.

"Подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал "Дія". Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно", - отметил он.

Напомним, украинцам уже несколько лет доступна услуга "брак за сутки", с помощью нее молодоженов могут расписать в течение суток после подачи заявления.

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Денис Шмыгаль Дия
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