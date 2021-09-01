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Шмигаль: подати заяву до РАЦСу тепер можна через "Дію"

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Київ, Середа 01 вересня 2021 16:58
Шмигаль: подати заяву до РАЦСу тепер можна через "Дію" Фото: подати заяву до РАЦСу можна онлайн (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні спрощують процедуру подачі заяви до РАЦСу про намір вступити в шлюб. Тепер зробити це можна через портал державних послуг "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,в Україні з'явилася можливість реєстрації актів цивільного стану онлайн.

"Подати документи про намір одружитися або сплатити адміністративний збір за цю послугу тепер можна буде через портал "Дія". Всі ці зміни спрямовані на те, щоб взаємодія людей з державою проходила максимально зручно і комфортно", - зазначив він.

Нагадаємо, українцям вже кілька років доступна послуга "шлюб за добу", за допомогою неї молодят можуть розписати протягом доби після подачі заяви.

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Денис Шмигаль Дія
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