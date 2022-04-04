UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль: пенсии в районы под оккупацией доставляются неофициальным путем

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Пенсии в Украине доставляются в районы, которые находятся под оккупацией, неофициальным закрытыми путем. Выплаты на карты проводятся без проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для НВ.

По его словам, в новых оккупированных районах украинских областей есть проблема с доставкой пенсии. При этом выплаты на банковские карты идут, как и раньше.

"Когда у людей нет карты, когда пенсию привозила "Укрпочта", там есть проблема. Мы стараемся доставлять наличные деньги в те города и городки, которые под оккупацией или в оперативном окружении. Это огромные сложности и риск для тех людей, которые совершают эту работу. Открыто сделать это невозможно, это идет неофициальным закрытым способом. Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разрешили подачу заявления на выплату пенсий онлайн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальПенсииВойна России против Украины