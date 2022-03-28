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В Украине разрешили подачу заявления на выплату пенсий онлайн

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Украина, Понедельник 28 марта 2022 11:48
В Украине разрешили подачу заявления на выплату пенсий онлайн Фото: заявление на выплату пенсии в Украине можно подавать онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в постановления о выплатах пенсии и денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Для назначения пенсий личное присутствие не требуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 марта 2022 г. № 363.

"Заявление о выплате пенсии может подаваться в орган Пенсионного фонда Украины в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи", - говорится в постановлении.

Ранее было установлено, что заявление о выплате пенсии или пособия подается получателем лично в орган Пенсионного фонда Украины или органа социальной защиты населения.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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