В Украине разрешили подачу заявления на выплату пенсий онлайн

Кабинет министров внес изменения в постановления о выплатах пенсии и денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Для назначения пенсий личное присутствие не требуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 марта 2022 г. № 363 .

"Заявление о выплате пенсии может подаваться в орган Пенсионного фонда Украины в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием средств квалифицированной электронной подписи", - говорится в постановлении.

Ранее было установлено, что заявление о выплате пенсии или пособия подается получателем лично в орган Пенсионного фонда Украины или органа социальной защиты населения.