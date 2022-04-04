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Шмыгаль: пенсии в районы под оккупацией доставляются неофициальным путем

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Киев, Понедельник 04 апреля 2022 12:21
Шмыгаль: пенсии в районы под оккупацией доставляются неофициальным путем Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Пенсии в Украине доставляются в районы, которые находятся под оккупацией, неофициальным закрытыми путем. Выплаты на карты проводятся без проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для НВ.

По его словам, в новых оккупированных районах украинских областей есть проблема с доставкой пенсии. При этом выплаты на банковские карты идут, как и раньше.

"Когда у людей нет карты, когда пенсию привозила "Укрпочта", там есть проблема. Мы стараемся доставлять наличные деньги в те города и городки, которые под оккупацией или в оперативном окружении. Это огромные сложности и риск для тех людей, которые совершают эту работу. Открыто сделать это невозможно, это идет неофициальным закрытым способом. Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разрешили подачу заявления на выплату пенсий онлайн.

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