Шмигаль: пенсії до районів під окупацією доставляються неофіційним шляхом

Пенсії в Україні доставляються до районів, які перебувають під окупацією, неофіційним закритим шляхом. Виплати на картки здійснюються без проблем.

За його словами, у нових окупованих районах українських областей є проблема із доставкою пенсії. При цьому виплати на банківські картки проводяться, як і раніше.

"Коли люди не мають карти, коли пенсію привозила "Укрпошта", там є проблема. Ми намагаємося доставляти готівку в ті міста та містечка, які під окупацією або в оперативному оточенні. Це величезні складнощі та ризик для тих людей, які здійснюють цю роботу. Відкрито зробити це неможливо, це йде неофіційним закритим способом. Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям", - зазначив Шмигаль.