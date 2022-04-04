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Шмигаль: пенсії до районів під окупацією доставляються неофіційним шляхом

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Київ, Понеділок 04 квітня 2022 12:21
Шмигаль: пенсії до районів під окупацією доставляються неофіційним шляхом Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Пенсії в Україні доставляються до районів, які перебувають під окупацією, неофіційним закритим шляхом. Виплати на картки здійснюються без проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для НВ.

За його словами, у нових окупованих районах українських областей є проблема із доставкою пенсії. При цьому виплати на банківські картки проводяться, як і раніше.

"Коли люди не мають карти, коли пенсію привозила "Укрпошта", там є проблема. Ми намагаємося доставляти готівку в ті міста та містечка, які під окупацією або в оперативному оточенні. Це величезні складнощі та ризик для тих людей, які здійснюють цю роботу. Відкрито зробити це неможливо, це йде неофіційним закритим способом. Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні дозволили подання заяви на виплату пенсій онлайн.

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