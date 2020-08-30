Шмыгаль ожидает среднюю зарплату в 15 тысяч гривен в 2022 году

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться и люди возвращаются на работу. В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысяч гривен.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен", - написал премьер.

Он также отметил, что промышленность в июле продолжила демонстрировать рост на +1,4% против июня этого года.

"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", - написал Шмыгаль.

Кроме того, по словам премьера, кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса продолжают набирать обороты.

"Уже более 5 млрд доступных кредитов выдано по программе "5-7-9%“ и еще более 300 млн гривен компенсировано нашим фермерам, чтобы они также могли получить дешевый ресурс для развития собственного дела", - отметил он.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в Украине в июле 2020 года составила 11 804 грн.

Как сообщало РБК-Украина, в июле НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.