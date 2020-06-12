Экономика Украины оправится от коронакризиса не раньше 2023, - МВФ

Фото: МВФ спрогнозировал восстановление экономики Украины (imf.org)

МВФ считает, что пандемия сильно ударит по экономике Украины

Экономика Украины из-за пандемии коронавируса выйдет на докризисный уровень раньше 2023 - 2024 года. Рост украинского ВВП в ближайшие годы будет составлять около 4%.

Об этом говорится в меморандуме Украины с МВФ.

Фонд прогнозирует, что пандемия COVID-19 сильно ударит по украинской экономике в 2020. Экономика уже сократилась на 1,5% за первый квартал и прогнозируется падение на 8% до конца года. При этом докризисный прогноз составлял рост на 3%.

МВФ полагает, что от карантинных ограничений наиболее сильно пострадают внутреннее производство, розничную торговлю и транспорт. Также ожидается, что с конца 2020 года восстановление экономики будет сдерживать фискальное давление и ослабленные балансы предприятий и банков.

В результате ожидается, что на конец 2021 года объемы производства останутся примерно на 6% ниже уровня конца 2019 года.

В то же время неопределенность до сих пор велика, а возможная вторая волна может еще больше отсрочить восстановление экономики. Прогнозируется, что темпы экономического роста в предстоящие годы будут постепенно расти, примерно на 4%.

Тем не менее, ожидается, что объемы производства не достигнут докризисных уровней ранее 2023-2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ прогнозирует доллар по 30 гривен в 2020 году.

Отметим, сегодня Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы финансирования stand-by, размер первого транша составил 2,1 млрд долларов.

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Автор: РБК-Украина