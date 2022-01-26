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Шмыгаль ответил, влияет ли угроза вторжения России на экономику Украины

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Киев, Среда 26 января 2022 13:17
Шмыгаль ответил, влияет ли угроза вторжения России на экономику Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, влияет ли угроза вторжения России на экономическую ситуацию в стране. По его словам, у Украины достаточно ресурсов для поддержки макрофинансовой стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.

"В условиях эскалации со стороны агрессора у Украины достаточно ресурсов для поддержания макроэкономической и макрофинансовой стабильности", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что речь идет о золотовалютных резервах, о средствах на текущих счетах, об исполнении бюджета.

"Кроме того мы получаем дополнительную поддержку от международных партнеров не только по военной линии, но и для поддержания стабильности нашей экономики", - сообщил премьер.

Вместе с тем он отметил, что нельзя говорить, что угрозы нет.

"Мы не говорим, что угроз нет. Конечно, они существуют последние 8 лет, но мы лишь подчеркиваем факт, что правительство имеет все необходимые ресурсы, чтобы ситуация в экономике оставалась стабильной", - заявил Шмыгаль.

Напомним, курс гривны к доллару продолжает падать после незначительной стабилизации на прошлой неделе на фоне угрозы вторжения РФ.

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Российская Федерация Денис Шмыгаль Экономика Украины
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