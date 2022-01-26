Паника давит на курс: эксперты о том, почему быстро растет доллар

Курс гривны к доллару продолжает падать после незначительной стабилизации на прошлой неделе. Нацбанк установил на среду официальный курс на уровне 28,66 гривен/доллар, что стало худшим показателем для гривны за 4 года.

За два дня с открытия торгов на межбанке - 24 и 25 января - официальный курс украинской валюты "просел" почти на 50 копеек - до 28,73 гривен/доллар в продаже и до 28,71 гривен/доллар в покупке.

Ключевым фактором, который определяет настроения валютного рынка, остается негативный новостной фон из-за рисков возможного вторжения РФ в Украину, говорят опрошенные изданием эксперты.

"Этот фактор - определяющий. На данный момент очень сложно отделить психологический фактор и оценить, каким бы был курс в его отсутствие", - отметила аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Сейчас рыночные факторы отошли на второй план, подтверждает руководитель службы продажи казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль.

Перевес спроса на валюту над предложением, как пояснил эксперт, формируют, в первую очередь, преобладающий негативный новостной фон и панические настроения из-за возможной вооруженной агрессии.

"Среди негативных экономических факторов – высокие цены на энергоносители и рост цен на импортные товары в целом. Но в то же время в стране есть стабильный приток валюты от основных экспортных направлений", - уточнил Крохмаль.

Несколько сгладить ситуацию на валютном рынке на этой неделе могла бы потребность бизнеса в гривне для оплаты налогов. Обычно в это время компании продают инвалюту, чтобы иметь достаточно гривны для расчетов с бюджетом.

Ситуативно налоговый период сыграет на пользу национальной валюте, но следом, как отметил Юрий Крохмаль, наступит очередное возмещение НДС, которое будет иметь обратный эффект. И, получив возврат налога из бюджета, у бизнеса не будет потребности продавать валюту для текущих обязательств.

"Основной фактор сглаживания на сегодня - Национальный банк, который уверенной продажей валюты с резервов (до 150 млн долларов в день) дает рынку ликвидность и убирает таким образом панику и ажиотажный спрос", - пояснил он.