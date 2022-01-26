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Шмигаль відповів, чи впливає загроза вторгнення Росії на економіку України

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Київ, Середа 26 січня 2022 13:17
Шмигаль відповів, чи впливає загроза вторгнення Росії на економіку України Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи впливає загроза вторгнення Росії на економічну ситуацію в країні. За його словами, Україна має достатньо ресурсів для підтримки макрофінансової стабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання уряду.

"В умовах ескалація зі сторони агресора Україна має достатньо ресурсів для підтримки макроекономічної та макрофінансової стабільності", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що мова йде про золотовалютні резерви, про кошти на поточних рахунках, про виконання бюджету.

"Окрім того, ми отримуємо додаткову підтримку від міжнародних партнерів не тільки по військовій лінії, але й для підтримки стабільності нашої економіки", - повідомив прем'єр.

Разом з тим, він зазначив, що не можна говорити, що загрози немає.

"Ми не говоримо, що загроз немає. Звісно вони існуюють останні 8 років, але ми лише підкреслюємо факт, що уряд має усі необхідні ресурси, аби ситуація в економіці залишалась стабільною", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, курс гривні до долара продовжує падати після незначної стабілізації минулого тижня на тлі загрози вторгнення РФ.

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Російська Федерація Денис Шмигаль Економіка України
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