Шмыгаль ответил на ультиматум Путина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на ультиматум президента России Владимира Путина. Глава правительства подчеркнул, что вступление в НАТО и возврат оккупированного Крыма - это требование украинского общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля в эфире программы "Свобода слова".

"Для независимой, суверенной страны - Украины, и для меня, как премьер-министра нашего государства, это невозможно", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о своей реакции на ультиматум Путина об отказе Украины от вступления в НАТО.

"Большинство этих требований, это условия, это не ультимативные требования, а условия, которые высказал Путин", - добавил премьер.

По его словам, часть из "требований" российского лидера - это требование украинского общества. Поэтому Украина будет продолжать двигаться в направлениях, которые были приняты украинцами.