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Шмыгаль ответил на ультиматум Путина

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 22:06
Шмыгаль ответил на ультиматум Путина Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на ультиматум президента России Владимира Путина. Глава правительства подчеркнул, что вступление в НАТО и возврат оккупированного Крыма - это требование украинского общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля в эфире программы "Свобода слова".

"Для независимой, суверенной страны - Украины, и для меня, как премьер-министра нашего государства, это невозможно", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о своей реакции на ультиматум Путина об отказе Украины от вступления в НАТО.

"Большинство этих требований, это условия, это не ультимативные требования, а условия, которые высказал Путин", - добавил премьер.

По его словам, часть из "требований" российского лидера - это требование украинского общества. Поэтому Украина будет продолжать двигаться в направлениях, которые были приняты украинцами.

Напомним, сегодня Путин в очередной раз выдвинул Украине ультиматумы. Он заявил, что для налаживания отношений Киеву необходимо признать российскую оккупацию Крыма и отказаться от вступления в НАТО.

Отметим, ранее Путин заявил о признании "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, Путин рассказал, как далеко могут зайти российские войска на Донбассе.

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