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Шмыгаль оценил возможность силового возвращения Донбасса

Автор: Анастасия Рокитна

Украина стоит на позиции, что возвращение Донбасса возможно исключительно политико-дипломатическим путем. Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Bild.

По его словам, речь идет, прежде всего, о возвращении украинских граждан, которые вынужденно оказались в оккупации.

"Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия", - отметил он.

Также глава ОБСЕ Анн Линде считает, что Украине не следует возвращать оккупированный Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха. При этом Киеву не стоит забывать о своих неподконтрольных территориях.

Напомним, в прошлом году тогдашний заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявлял, что украинская армия должна быть готова к силовому освобождению Донбасса.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил сомнения, что у Украины есть план силового возвращения Донбасса.

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Новости Украины ДонбассДенис Шмыгаль
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