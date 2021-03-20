Шмигаль оцінив можливість силового повернення Донбасу

Україна стоїть на позиції, що повернення Донбасу можливо винятково політико-дипломатичним шляхом. На сьогодні Україна не бачить іншого шляху вирішення цього військового конфлікту.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild .

За його словами, мова йде, передусім, про повернення українських громадян, які вимушено опинилися в окупації.

"На сьогодні Україна не бачить іншого шляху вирішення цього військового конфлікту, ніж дипломатичний шлях переговорів, зокрема у нормандському форматі. Президент Володимир Зеленський докладає для цього всіх зусиль", - зазначив він.

Також голова ОБСЄ Анн Лінде вважає, що Україні не слід повертати окупований Донбас силою за прикладом Нагірного Карабаху. При цьому Києву не варто забувати про свої непідконтрольні території.