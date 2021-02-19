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Шмыгаль отрицает штрафы для бойцов ООС за открытие огня в ответ на провокации

Новина українською → Украина, Пятница 19 февраля 2021 11:08
Шмыгаль отрицает штрафы для бойцов ООС за открытие огня в ответ на провокации Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль отрицает, что военнослужащих в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе штрафуют. Речь идет о штрафах за огонь в ответ на российские провокации.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"К военнослужащим в районе проведения операции объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются", - заявил глава Кабмина.

Он подчеркнул, что бойцов ООС премируют.

Напомним, в конце сентября 2020 года Минобороны Украины выдало приказ о премиях и урезании дополнительных выплат офицерам и солдатам за ответный огонь на Донбассе по оккупантам. Инициатива вызвала в обществе бурную реакцию - многие усмотрели намерение штрафовать военных в зоне проведения ООС, где боевики не прекращают обстрелы.

В МОУ позже сделали заявление относительно приказа. В ведомстве подчеркнули, что документ определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок ее выплаты, но "никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения".

Также в министерстве назвали любые толкования условий этих выплат как якобы "введение каких-то штрафов" абсолютно манипулятивными и политизированными.

Так, 18 сентября в сети показали фото резонансного документа о денежном поощрении и урезании премий военным на Донбассе.

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