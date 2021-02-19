Шмигаль заперечує штрафи для бійців ООС за відкриття вогню у відповідь на провокації

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заперечує, що військовослужбовців у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі штрафують. Йдеться про штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"До військовослужбовців у районі проведення Операції об'єднаних сил штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються", - заявив глава Кабміну.

Нагадаємо, в кінці вересня 2020 року Міноборони України видало наказ про премії та урізання додаткових виплат офіцерам і солдатам за вогонь у відповідь на Донбасі по окупантах. Ініціатива викликала в суспільстві бурхливу реакцію - багато хто угледів намір штрафувати військових в зоні проведення ООС, де бойовики не припиняють обстріли.

У МОУ пізніше зробили заяву щодо наказу. У відомстві підкреслили, що документ визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям та порядок її виплати, але "жодним чином не встановлює правила і не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення".

Також у міністерстві назвали будь-які тлумачення умов цих виплат як нібито "введення якихось штрафів" абсолютно маніпулятивними і політизованими.

Так, 18 вересня у мережі показали фото резонансного документа про грошове заохочення й урізання премій військовим на Донбасі.