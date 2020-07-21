Шмигаль відреагував на захоплення заручників в Луцьку

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Арсен Аваков вже прибув до Луцька

На захоплення заручників у Луцьку відреагував і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, на місці проводяться спецоперації поліції і Служби безпеки України.

Про це написав у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль зазначив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже прибув до Луцька і буде доповідати про стан справ з місця подій.

"Проводиться поліцейська операція "Заручник", Служба безпеки України ввела план "Бумеранг". Зараз у місті працюють найкращі фахівці", - підкреслив Шмигаль.

Він також додав, що за попередніми даними, в автобусі знаходиться приблизно 20 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила кримінальну справу за статтею захоплення заручників, однак кваліфікація, можливо, буде уточнюватися згідно із складом злочину.

Також стало відомо, що нападник перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що той представився ім'ям Максим Поганий. За його даними, нападник відбував покарання в місцях позбавлення волі, а також написав про це книгу. На даний момент відомо, що він публікує свої вимоги через соціальні мережі.