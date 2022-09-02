UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль отреагировал на призывы к ослаблению санкций и переговоров с Путиным

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Призывы к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, а также к ослаблению санкций против России, являются ничем иным, как проявлением наивности, слабости или лицемерия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью для издания dpa.

"Что тут говорить, это проявление наивности, слабости или лицемерия. Нужно четко осознать, что Россия так же является угрозой для всей Европы. Существуют не только военные угрозы, но и гибридная война, например, в энергетическом и продовольственном секторах", - заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, единственный способ решения этой ситуации - бороться против российской агрессии вместе. Сегодня же, финансовая поддержка Украины, поставки оружия и санкции против России должны только усиливаться.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Шмыгаль также объяснил, почему Европа не должна уставать от войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаГермания