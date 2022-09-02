RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль відреагував на заклики до послаблення санкцій та переговорів з Путіним

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Заклики до переговорів з головою Кремля Володимиром Путіним, а також до послаблення санкцій проти Росії, є нічим іншим, як проявом наївності, слабкості чи лицемірства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в інтерв'ю для видання dpa.

"Що тут говорити, це вияв наївності, слабкості чи лицемірства. Потрібно чітко усвідомити, що Росія так само є загрозою для всієї Європи. Існують не тільки військові загрози, але й гібридна війна, наприклад, в енергетичному та продовольчому секторах", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, єдиний спосіб розв'язання цієї ситуації - боротися проти російської агресії разом. Сьогодні ж, фінансова підтримка України, поставки озброєння та санкції проти Росії - повинні лише посилюватись.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Шмигаль також пояснив, чому Європа не повинна втомлюватись від війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаГермания