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Шмыгаль отреагировал на призывы к ослаблению санкций и переговоров с Путиным

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Пятница 02 сентября 2022 14:15
Шмыгаль отреагировал на призывы к ослаблению санкций и переговоров с Путиным Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Призывы к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, а также к ослаблению санкций против России, являются ничем иным, как проявлением наивности, слабости или лицемерия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью для издания dpa.

"Что тут говорить, это проявление наивности, слабости или лицемерия. Нужно четко осознать, что Россия так же является угрозой для всей Европы. Существуют не только военные угрозы, но и гибридная война, например, в энергетическом и продовольственном секторах", - заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, единственный способ решения этой ситуации - бороться против российской агрессии вместе. Сегодня же, финансовая поддержка Украины, поставки оружия и санкции против России должны только усиливаться.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Шмыгаль также объяснил, почему Европа не должна уставать от войны в Украине.

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