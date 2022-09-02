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Шмигаль відреагував на заклики до послаблення санкцій та переговорів з Путіним

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П'ятниця 02 вересня 2022 14:15
Шмигаль відреагував на заклики до послаблення санкцій та переговорів з Путіним Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Заклики до переговорів з головою Кремля Володимиром Путіним, а також до послаблення санкцій проти Росії, є нічим іншим, як проявом наївності, слабкості чи лицемірства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в інтерв'ю для видання dpa.

"Що тут говорити, це вияв наївності, слабкості чи лицемірства. Потрібно чітко усвідомити, що Росія так само є загрозою для всієї Європи. Існують не тільки військові загрози, але й гібридна війна, наприклад, в енергетичному та продовольчому секторах", - заявив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, єдиний спосіб розв'язання цієї ситуації - боротися проти російської агресії разом. Сьогодні ж, фінансова підтримка України, поставки озброєння та санкції проти Росії - повинні лише посилюватись.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Шмигаль також пояснив, чому Європа не повинна втомлюватись від війни в Україні.

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