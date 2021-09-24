Шмыгаль объяснил сумму на субсидии в госбюджете-2022

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрены расходы на жилищные субсидии. Премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что этих средств хватит, а в случае необходимости сумму увеличат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля на время вопросов к правительству в Раде, как транслировалась в Youtube .

"Средств на субсидии в следующем году предусмотрено 41 млрд гривен в бюджете, что почти на 6 миллиардов больше, чем в этом году. Этих средств также, мы планируем, что будет полностью достаточно по расчетам министерства", - сказал он.

При этом он заявил, что в случае необходимости будет принято решение вместе с Радой относительно корректировки госбюджета. "И будем добавлять, как это было и в прошлом году, и в этом году", - отметил премьер.

Шмыгаль напомнил, что выделенной в этом году суммы в 35,2 млрд гривен оказалось недостаточно на субсидии и правительство просит Раду выделить еще 12 млрд гривен.