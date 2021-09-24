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Шмигаль пояснив суму на субсидії у держбюджеті-2022

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 11:18
Шмигаль пояснив суму на субсидії у держбюджеті-2022 Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У проекті державного бюджету на 2022 рік передбачені видатки на житлові субсидії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що цих коштів вистачить, а у разі потребу суму збільшать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля на часі запитань до уряду в Раді, як транслювалася у Youtube.

"Коштів на субсидії в наступному році передбачено 41 млрд гривень у бюджеті, що майже на 6 мільярдів більше, ніж цього року. Цих коштів також, ми плануємо, що буде повністю достатньо за розрахунками міністерства", - сказав він.

При цьому він заявив, що у разі потреби буде прийняте рішення разом з Радою щодо коригування держбюджету. "І будемо додавати, як це було і минулого року, і цього року", - зазначив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що виділеної у цьому році суми в 35,2 млрд гривень виявилося недостатньо на субсидії і уряд просить Раду виділити ще 12 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів буде просити Верховну раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень. Станом на 10 вересня на субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік видатки на пільги і житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).

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